Venezuela: Washington retire un proche de Maduro de la liste noire du Trésor

Washington a retiré vendredi de sa liste noire un proche du président vénézuélien Nicolas Maduro, dans le cadre de l'allègement des sanctions visant le Venezuela, en vue de favoriser la reprise du dialogue entre M. Maduro et l'opposition, emmenée par Juan Guaido et soutenue par Washington.Carlos Erik Malpica Flores, ex-cadre de la compagnie publique pétrolière PDVSA, et neveu de la Première dame vénézuélienne a été retiré de la liste noire du Trésor américain, selon un document publié sur le site internet de ce ministère. Son nom avait été évoqué par des médias américains mi-mai, lorsque les Etats-Unis avaient annoncé un allègement très limité des lourdes sanctions contre le Venezuela, un geste qui doit favoriser une reprise du dialogue entre le président Nicolas Maduro et l'opposition, emmenée par Juan Guaido et soutenue par Washington. Le 4 juin, M. Maduro avait salué les "mesures légères mais significatives" prises par les Etats-Unis pour "accorder des licences" aux compagnies pétrolières afin qu'elles puissent opérer au Venezuela. Les sanctions imposées en 2019, notamment un embargo pétrolier, visaient à évincer du pouvoir Nicolas Maduro après les élections controversées de 2018 qui ont mené à sa réélection. Le président américain Joe Biden s'est entretenu le 8 juin par téléphone avec Juan Guaido en marge du Sommet des Amériques, où Washington n'avait pas invité Nicolas Maduro. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a fait savoir deux jours plus tard, que les autorités et l'opposition vénézuéliennes auraient "l'intention" de reprendre un dialogue politique à Mexico, et a répété que Washington était "vraiment prêt à soutenir" tout effort de dialogue. Le Venezuela, soumis à une volée de sanctions américaines, connaît une très grave crise économique, et ses habitants émigrent par millions pour fuir la misère. (Belga)

