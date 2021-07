Vers un retour à la normale dans l'Est de la France

Le retour à la normale se profile vendredi dans l'Est de la France après les fortes précipitations des derniers jours, notamment en Alsace où la situation va s'améliorer dans les prochaines heures, a-t-on appris auprès de Météo-France.En milieu de matinée, Météo-France a placé 11 départements du Nord et de l'Est du pays en vigilance orange "crues", contre 13 dans son précédent bulletin diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi. En Alsace, où il a davantage plu depuis six mois que dans toute l'année 2020, "la situation s'améliore" dans les prochaines heures, a indiqué à l'AFP Météo-France. Quelques averses sont possibles vendredi soir et samedi soir, avant le retour du beau temps dimanche et lundi. "La situation s'améliore" également en Meuse, avec "une forte réduction de la pluviométrie" et une "décrue amorcée sur la totalité des cours d'eau, à l'exception de la Chiers aval qui atteint actuellement son pic de crue", selon un communiqué la préfecture, qui indique que plusieurs axes routiers demeurent toutefois fermés. En Europe, ces intempéries ont fait plus de 100 morts, la plupart en Allemagne, où les secours continuent à rechercher de nombreuses personnes portées disparues. Dans l'Est de la France, les pluies abondantes ont entraîné ces derniers jours des perturbations dans les transports ferroviaires et fluviaux. La circulation des TGV et des TER est interrompue entre Thionville et le Luxembourg jusqu'à dimanche soir inclus. La circulation fluviale sur le Rhin est interrompue depuis mardi "et probablement jusqu'au début de la semaine prochaine", de Birsfelden (Suisse), jusqu'à Germersheim (Allemagne), avait indiqué jeudi le Centre d'alerte rhénan et d'informations nautiques de Gambsheim (Caring). (Belga)

