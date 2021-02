Vers une levée partielle de l'état d'urgence au Japon

Le Japon va mettre fin à l'état d'urgence lié au coronavirus dans plusieurs des départements où il est en place, alors que le rythme des infections ralentit, ont indiqué vendredi des médias, cinq mois avant les Jeux olympiques de Tokyo.L'état d'urgence, actuellement en vigueur dans 10 départements dont Tokyo, est moins strict que les mesures de confinement en vigueur ailleurs dans le monde et prévoit principalement la fermeture des bars et des restaurants à 20H00. L'état d'urgence, déclaré début janvier, est prévu jusqu'au 7 mars, mais le gouvernement lèvera probablement cette mesure ce dimanche dans six départements, le laissant en place sur le grand Tokyo, selon des médias. Plusieurs départements ont demandé la levée de l'état d'urgence et le gouvernement présentera un plan à cet effet lors d'une réunion consultative et au Parlement avant de prendre une décision officielle, a déclaré aux journalistes le porte-parole du gouvernement, Katsunobu Kato. Le Japon a adopté des mesures moins strictes que dans d'autres pays mais, début février, le Parlement a adopté des dispositions prévoyant des amendes pour les entreprises qui ne ferment pas aux heures recommandées. L'approche des autorités japonaises depuis l'état d'urgence semble avoir donné des résultats, avec une baisse des nouvelles infections dans tout le pays ces dernières semaines. Malgré la récente flambée des cas en décembre-janvier, le Japon a connu une épidémie de Covid-19 relativement faible, avec quelque 7.700 décès officiellement recensés depuis janvier 2020. Le Japon a lancé son programme de vaccination la semaine dernière et a jusqu'ici administré les premières doses à environ 22.000 employés du secteur médical. La situation sanitaire au Japon est suivie de près alors que les Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient se tenir en 2020, ont été reportés et doivent désormais s'ouvrir le 23 juillet. Les organisateurs ont fixé des mesures très strictes qui, selon eux, permettront d'assurer la sécurité des JO, même sans exiger que les participants soient vaccinés ou mis en quarantaine à leur arrivée. Mais le public et des experts japonais craignent que ces précautions ne soient pas suffisantes pour un événement planétaire d'une telle ampleur. (Belga)