Veto de Pékin et Moscou à une résolution imposant de nouvelles sanctions à Pyongyang

La Chine et la Russie ont mis jeudi sans surprise leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU à une résolution des Etats-Unis imposant de nouvelles sanctions à la Corée du Nord afin de sanctionner ses tirs de missiles balistiques.Les 13 autres membres du Conseil ont voté de leur côté en faveur du texte qui prévoyait une réduction des importations de pétrole brut et raffiné par Pyongyang. En coulisses, plusieurs alliés de Washington ont déploré son insistance à organiser un vote en sachant que la Chine et la Russie s'y opposeraient avec leur droit de veto. (Belga)

