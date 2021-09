Victoire d'Anett Kontaveit

Anett Kontaveit a ajouté le tournoi d'Ostava à son palmarès. La joueuse estoniennne de 25 ans, 30e mondiale, s'est imposée 6-2, 7-5 face à la Grecque Maria Sakkari, 12e mondiale et 4e tête de série, dimanche en finale de cette épreuve WTA dotée de 565.560 dollars, dimanche en Tchéquie.Anett Kontaveit a signé sa 3e victoire sur le circuit WTA, elle qui s'était imposée à Rosmalen en 2017 et à Cleveland cette année. Maria Sakkari, 26 ans, demi-finaliste du dernier US Open, compte un titre à son palmarès, conquis en 2019 à Rabat. (Belga)