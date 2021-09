Victoire de Dorian Godon lord du Tour du Doubs, Tom Paquot 3e

Dorian Godon (AG2R Citroën) a remporté la 35e édition du Tour du Doubs cycliste, disputée sur 201 km entre Morteau et Pontarlier, dimanche en France. Le Frnaçais s'est imposé devant l'Erythréen Biniam Ghirmay Hailu (Intermarché - Wanty - Gobert), vainqueur de la 1e édition de la Classic Grand Besançon Doubs vendredi, et le Belge Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces Wb).L'Erythréen Natnael Tesfatsion (Androni Giocattoli - Sidermec) et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) complètent le top 5 d'une épreuve remportée par le Liégeois Loïc Vliegen l'année dernière. (Belga)