Victoire finale de Juliette Labous, la dernière étape pour Demi Vollering

La Française Juliette Labous (DSM) a remporté le Tour de Burgos féminin (WorldTour) dimanche à l'issue de la 4e et dernière étape, entre Covarrubias et Lagunas de Neila (125,1 km), gagnée en solitaire par la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx).Deux côtes, l'Alto de Arroyo (4,7 km à 2,2%) et l'Alto del Collado Vilviestre (3,5 km à 4%) figuraient au menu avant le juge de paix de ce Tour de Burgos, l'ascension de Lagunas de Neila (11,9 km à 6,2%). Partie durant l'ascension finale, Vollering s'est imposée avec 17 secondes d'avance sur Labous et 37 sur une autre Française, Evita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). La Néerlandaise, 25 ans, s'offre le 12e succès de sa carrière, le 6e de la saison. L'Espagnole Mavi Garcia (UAE-ADQ), leader au départ de l'étape, a franchi la ligne trois minutes après Vollering. Au général, Labous s'impose avec 17 secondes d'avance sur Muzic et autant sur Vollering. La Française décroche la 3e victoire de sa carrière, la première de la saison et la première en WorldTour. Labous succède au palmarès à Anna van der Breggen. (Belga)