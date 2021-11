Victoire pour Timothy Castagne et Leicester contre le Watford de Christian Kabasele

Sans Youri Tielemans blessé, mais avec Timothy Castagne toute la rencontre, Leicester s'est imposé 4-2 à domicile dimanche contre Watford dans le cadre de la 13e journée de Premier League.Les Foxes ont pu compter sur l'efficacité de leur buteur Jamie Vardy auteur de deux réalisations, à chaque fois sur une passe décisive de James Maddison (34e et 42e). Un Maddison qui avait ouvert la voie aux siens dès la 16e minute en inscrivant le premier but de la rencontre, Ademola Lookman scellant le score à la 68e minute de jeu (4-2). Titulaire, Timothy Castagne n'a pas quitté la pelouse. Du côté de Watford, le défenseur Christian Kabasele est resté sur le banc toute la rencontre, d'où il a pu assister au deuxième but des siens signé de l'ancien Brugeois Emmanuel Denis (61e, 3-2). Dans le même temps, Manchester City, toujours sans Kevin De Bruyne l'a emporté 2-1 sur sa pelouse contre West Ham. Au classement, Manchester City revient temporairement à égalité avec Chelsea, 29 points, qui joue à 17h30 contre Manchester United. Leicester grâce à cette victoire, remonte à la 9e place avec 18 unités. (Belga)