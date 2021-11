Victoire sous la pluie et dans la boue de Nina Lauwaert lors de la Cross-Cup

Sous une pluie glaçante, Nina Lauwaert a remporté la manche de la Cross-Cup de Roulers, 3e épreuve de la saison, dimanche.Disputée sur le site du Schiervelde dans des conditions météo très froides et pluvieuses rendant le parcours très glissant et très boueux, cette manche du challenge national de régularité sert d'épreuve de sélection pour les championnats d'Europe de cross du 12 décembre à Dublin. Trois forfaits étaient enregistrés dans le peloton des seniores dames: Mieke Gorissen, insuffisamment remise d'une infection au coronavirus, Imana Truyers et Eline Dalemans, grippées. Hanna Vandenbussche, Nina Lauwaert, Sofie Van Accom et Lisa Rooms étaient dans les premières positions au premier passage de la ligne. La quatuor, très vite isolée au commandement, a creusé rapidement un écart sur les premières poursuivantes. Rooms et Lauwaert se sont ensuite portées en tête à mi-parcours. Nina Lauwaert, championne de Belgique de cross en 2018, lauréate des 10 Miles d'Anvers et 8e du semi-marathon de Copenhague cet automne, était isolée en tête à l'entame du dernier tour, poursuivie à distance par la championne de Belgique de 10 kilomètres sur route Lisa Rooms et, plus loin, par Hanna Vandenbussche. Nina Lauwaert, qui effectuait son retour en cross, s'est imposée en solitaire devant Lisa Rooms et Hanna Vandenbussche. La sélection belge pour l'Euro de cross devrait être annoncée mardi matin au plus tard. (Belga)