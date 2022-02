Victoires de la musique - Aucun prix belge aux Victoires de la musique 2022

La cérémonie des 37e Victoires de la musique a débuté avec un accent très belge vendredi, Stromae, président d'honneur de l'événement, ouvrant le bal de la soirée avec sa chanson "Santé". Il a interprété son titre avec un avatar. Un double de Stromae, façon film d'animation sur les écrans géants derrière lui, a ainsi montré au public les gestes à faire sur la chorégraphie de ce morceau, accompagnant les mouvements du chanteur sur la scène.Il a presque directement été suivi sur scène par Angèle, seule Belge nommée vendredi soir, et ce dans deux catégories soumises au vote du public: "Chanson originale" et "Création audiovisuelle". Cela pour son dernier titre "Bruxelles je t'aime", qu'elle a d'ailleurs chanté assise sur une gaufre... de Liège géante, avec un écran montrant un ciel nuageux derrière elle, sur lequel sont apparus furtivement des images de Diables Rouges déçus de leur élimination lors du dernier Euro de football. Angèle a ensuite entonné son titre "Démons" avec le rappeur belge Damso. La Bruxelloise n'a cependant remporté aucune Victoire, les deux prix pour lesquels elle était nommée ayant été remportés par Orelsan qui défendait le titre "L'odeur de l'essence" comme Chanson originale et le documentaire "Montre jamais ça à personne" pour le prix de la Création audiovisuelle, six épisodes d'une quarantaine de minutes réalisés par Christophe Offenstein et le frère d'Orelsan. Persuadé que son frère rencontrerait le succès, Clément Cotentin a filmé les débuts du rappeur et a compilé ces images, agrémentées d'archives et d'interviews récentes pour en réaliser son portait. Angèle était repartie avec les prix de l'Album révélation de l'année pour "Brol" et de la Création audiovisuelle pour "Tout oublier" en 2019, ainsi que pour le Concert de l'année en 2020 pour le "Brol Tour". (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.