Vidéoconférence au sommet confirmée pour ce lundi entre Johnson et les présidents de l'UE

Une vidéoconférence au sommet se tiendra bien ce lundi 15 juin après-midi entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et les présidents des trois principales institutions de l'UE, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président du Parlement David Sassoli et celui du Conseil, Charles Michel, a indiqué ce dernier jeudi soir."A la suite d'un appel avec Boris Johnson, le président du Conseil a accepté de tenir une réunion de haut niveau dans l'après-midi de ce lundi 15 juin, avec Mme von der Leyen et M. Sassoli, par vidéoconférence", a indiqué le porte-parole de l'ancien Premier ministre belge, dans un message sur Twitter. Le rendez-vous virtuel a été confirmé par le porte-parole en chef de la Commission. L'objectif sera de faire le point de la situation sur les négociations en cours. (Belga)