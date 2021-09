Ville de Bruxelles - Depuis 2019, 864 taxes ont été imposées pour jets de mégots

Quelque 864 taxes ont été imposées depuis 2019 pour jets de mégots de cigarettes sur le territoire de la Ville de Bruxelles, a indiqué lundi soir l'échevine de la Propreté Publique Zoubida Jellab (Ecolo).La taxe imposée au fumeur pratiquant de la sorte est passée de 50 à 200 euros en 2020. Interrogée par le conseiller communal de l'opposition, Geoffroy Coomans De Brachène (MR), Mme Jellab a précisé que 199 taxes pour jets de mégots avaient été perçues en 2019, 467 en 2020 et 198 durant la première partie de l'année en cours. Selon l'échevine, seules 24 taxes ont fait l'objet d'une contestation devant le collège fiscal. Parallèlement à cela, diverses actions de sensibilisation ont été menées, notamment à l'attention du secteur horeca depuis 2019; 165 cendriers ont été placés sur des poteaux de signalisation et 131 sur des corbeilles dites "intelligentes", et "cela va continuer", a encore affirmé Zoubida Jellab. Selon celle-ci, près d'un million de mégots ont été traités par un sous-traitant. (Belga)

