Ville de Bruxelles - Riverains et fans bientôt consultés sur le remplacement de la fresque d'Annie Cordy

Les riverains du parc Annie Cordy et les fans de la chanteuse belge décédée en septembre 2020 auront l'opportunité de se prononcer à partir de la mi-septembre sur les options de remplacement de la fresque représentant l'artiste au coeur de cet écrin de verdure, a affirmé lundi soir l'échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, Delphine Houba (PS).Une nouvelle oeuvre pérenne à l'effigie d'Annie Cordy sera réalisée d'ici 2022 dans le petit parc qui porte son nom depuis 2018. Le mur et l'édifice sur lequel a été peinte, à l'occasion de ses nonante ans, une fresque représentant la chanteuse populaire sont promis à la démolition dans le cadre de travaux de réaménagement des abords de l'ancienne gare de Laeken. Quelques mois après le décès de l'artiste, les riverains s'étaient mobilisés pour demander le maintien de cette oeuvre en apprenant la démolition prochaine du bâtiment. Le principe du maintien d'une oeuvre pérenne est acquis depuis quelques mois. Interrogée lundi soir par David Weytsman (MR), Delphine Houba a précisé que les riverains et fans seront consultés sur trois options: une reproduction à l'identique de la fresque sur le mur d'une maison jouxtant le parc; une autre fresque d'un autre artiste sur ce mur; ou un un buste, voire une statue dans le parc. Le résultat de la consultation sera transmis au collège et au conseil communal en octobre. L'inauguration de l'oeuvre aura lieu en 2022. (Belga)