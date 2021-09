Vincent Kompany et Telenet ouvrent un espace d'étude pour jeunes footballeurs à Anderlecht

BX Brussels, l'organisation sportive fondée par Vincent Kompany en 2013, l'opérateur Telenet et le RSC Anderlecht ont inauguré ce dimanche BX Classroom, un espace permettant aux jeunes Bruxellois d'étudier dans le calme et de développer leurs compétences numériques."Nous voulons travailler autour de 4 piliers: l'inclusion par le sport, davantage de filles dans le football, l'inclusion professionnelle et l'inclusion numérique", a expliqué Olivier Goris, de Telenet. Ce dernier point se traduit concrètement ce dimanche par l'inauguration d'un nouveau local destiné aux jeunes Bruxellois qui pourront dorénavant y faire leurs devoirs chaque lundi. À l'avenir, des ateliers y seront également organisés les mercredis. "Le monde est tellement grand et plein d'opportunités. Ce qui aide, c'est de travailler dur, mais aussi la solidarité. Personne n'y arrive totalement seul", a de son côté assuré Vincent Kompany aux jeunes présents. (Belga)