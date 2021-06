Vincent Van Quickenborne dénonce la publication des images du cadavre de Jürgen Conings

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a réagi lundi avec horreur à la prise et à la diffusion par des médias étrangers d'images du corps de Jürgen Conings, et a appelé les médias belges à ne pas les diffuser.Le ministre regrette que ces images, qui ne proviennent pas de personnes impliquées dans l'enquête, circulent. Une action en justice est en cours pour les faire retirer. Vincent Van Quickenborne demande aux médias belges de ne rien diffuser et de ne pas faire référence au site étranger sur lequel elles sont apparues, par respect pour les proches. Le ministre veut également, à l'avenir, faire de la prise d'images de cadavres une infraction pénale. "Prendre et publier ces images est de mauvais goût et ignoble. C'est inacceptable. Peu importe de qui il s'agit: auteur, victime ou autre. C'est moralement ignoble. Établissons dès lors des limites claires dans notre code pénal", a-t-il expliqué. (Belga)

