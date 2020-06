Violences policières contre les Afro-Américains - La cérémonie d'hommage à George Floyd observe 8 minutes 46 de silence

Huit minutes et 46 secondes de silence ont été observées jeudi lors de la cérémonie en hommage à George Floyd à Minneapolis.C'est le temps qu'a passé un policier blanc agenouillé sur le cou de cet Afro-Américain de 46 ans, mort asphyxié le 25 mai lors son interpellation, un évènement qui a provoqué une vague historique de colère aux Etats-Unis. "Il n'y a pas d'excuse" pour avoir laissé si longtemps George Floyd plaqué au sol, a dit le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits civiques, à la fin de ces longues minutes de recueillement. "On ne doit pas laisser passer ça, on ne peut pas continuer à vivre comme ça", avait-il dit auparavant dans son éloge funèbre, avant d'appeler au silence. Il est temps que la police et la justice américaine rendent des comptes pour la mort d'Afro-Américains, a encore affirmé le révérend. "Le temps est venu de faire en sorte que des comptes soient rendus au sein du système judiciaire", a-t-il dit à l'adresse de l'Amérique, assurant que le pays était entré dans "l'ère où on s'occupe des méthodes policières". (Belga)