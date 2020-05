Violences policières contre les Afro-américains - Trump dénonce les actes violents de "pilleurs et d'anarchistes"

Donald Trump a dénoncé samedi les émeutes de la nuit passée dans la ville de Minneapolis, en réaction à la mort de George Floyd, un Afro-Américain, après son interpellation par la police, comme l'oeuvre de "pilleurs et d'anarchistes"."La mort de George Floyd dans les rues de Minneapolis est une grave tragédie", a déclaré le président américain lors d'un déplacement au centre spatial Kennedy en Floride où il assistait au départ d'astronautes américains. Mais il a ajouté que sa mémoire était "déshonorée par les émeutiers, les pilleurs et les anarchistes", et appelé à "la réconciliation, pas la haine, la justice, pas le chaos". (Belga)