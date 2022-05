Vivalia - Pascal Mertens désigné directeur général de Vivalia

Le conseil d'administration de Vivalia a retenu la candidature de Pascal Mertens, directeur général du CHR Sambre et Meuse de 2016 à 2019, au poste de directeur général, a fait savoir l'intercommunale mardi soir par voie de communiqué.Pascal Mertens, 59 ans, succédera à Yves Bernard, désigné conseiller stratégique après avoir assumé la fonction de Directeur général pendant 10 ans. Titulaire d'un master et d'une maîtrise en Sciences économiques et sociales décrochés à l'Université de Namur, Pascal Mertens occupe depuis 2020 le poste de directeur de Mensura, service externe de prévention et de protection au travail, pour la Région wallonne. Après un début de carrière dans le milieu bancaire, le futur directeur général de Vivalia a notamment travaillé pour le groupe Carmeuse et l'Union Nationale des Mutualités Libres, avant de devenir directeur général du CHR Sambre et Meuse de 2016 à 2019. Il est également maître de conférence invité à la Faculté de Santé publique de l'Université Catholique de Louvain, où il dispense des cours de gestion financière depuis 2014. Sa désignation à la tête de Vivalia intervient au terme d'une procédure ayant débuté par un appel à candidatures interne et externe. Les postulants devaient notamment pouvoir justifier une expérience de 10 ans en management hospitalier. Trois candidats ont participé à une évaluation confiée à une structure spécialisée extérieure à Vivalia. La candidature de Pascal Mertens a remporté l'unanimité au sein du Conseil d'administration, précise l'intercommunale. "En attendant que M. Mertens puisse se libérer de ses engagements professionnels actuels et prendre ses fonctions, M. Bernard, conseiller stratégique de Vivalia, continuera d'occuper la fonction de directeur général faisant fonction", conclut Vivalia. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.