L'ancien boxeur Vladimir Klitschko pense à un retour sur le ring. L'Ukrainien, 46 ans, a déclaré au journal allemand Bild qu'il rêve de battre le record établi en 1994 par l'Américain George Foreman, le boxeur le plus âgé à avoir remporté un combat à 45 ans."Si je suis en bonne condition, pourquoi pas", a assure Klitschko. "Je fais encore du sport tous les jours et le record de Foreman me motive. Je n'ai pas prévu de comeback mais un simple retour pour battre ce record m'attire. Ce serait un beau spectacle. Mais, d'abord, cette horrible guerre doit prendre fin. Dès qu'il y aura la paix en Ukraine, nous en reparlerons." Foreman, de son côté, aimerait conserver son record. "Pourquoi voudrait-il encore boxer une fois?", a lâché l'Américain. "S'il a besoin d'argent, il doit le faire mais s'il n'a pas de problème financier, je lui conseillerais de ne plus boxer." Kitschko a mis un terme à sa carrière en 2017. Il a totalisé 64 victoires, dont 53 par K.O. et cinq défaites. Il a été champion du monde poids lourd WBA, IBF, WBO et IBO. Des titres qu'il a perdus en novembre 2015 contre le Britannique Tyson Fury. Il avait ensuite encore perdu un combat contre le Britannique Anthony Joshua. Vladimir Klitschko est le petit frère de Vitali Klitschko, ancien champion du monde WBC et actuel bourgmestre de Kiev, la capitale ukrainienne. (Belga)