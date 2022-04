Vladimir Poutine a gagné 114.000 euros l'an dernier, affirme le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine aurait gagné l'an dernier 10,2 millions de roubles, soit 114.000 euros, selon son bureau. Le dirigeant de 69 ans possède en outre un appartement de 77 mètres carrés et trois voitures, ont précisé ses services vendredi.Ce décompte a provoqué l'hilarité de ses détracteurs sur internet, qui estiment la fortune du chef du Kremlin, au pouvoir depuis deux décennies, à quelque 200 milliards d'euros. En janvier 2021, l'équipe de l'opposant russe Alexeï Navalny, actuellement emprisonné après avoir survécu à un empoisonnement, avait publié une vidéo dévoilant un luxueux palais au bord de la mer Noire que Vladimir Poutine, ex-agent du KGB, aurait fait construire pour 900 millions d'euros, financés par des dessous-de-table. Le Kremlin avait qualifié la vidéo de mensongère. D'après le relevé annuel publié par la présidence russe, M. Poutine ne serait en outre pas l'homme politique russe le mieux payé de 2021. Denis Mantourov, ministre russe de l'Industrie et du Commerce, le distancierait de loin avec 704,7 millions de roubles (78 millions d'euros), tout comme Vladimir Medinski, négociateur en chef russe dans les pourparlers de paix avec l'Ukraine. Celui-ci aurait gagné 1,2 million d'euros l'an dernier, soit dix fois plus que le chef de l'État. (Belga)