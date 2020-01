Voiture percutée par un train à Fleurus: le trafic ferroviaire a repris

Le trafic des trains a repris, peu avant 14h30 vendredi, entre Fleurus et Ottignies, après qu'une voiture avait été percutée par un train à Fleurus jeudi, faisant deux morts. "Les trains circulent à nouveau normalement", indique le gestionnaire du réseau Infrabel.Le matériel accidenté a été évacué et les inspections techniques d'usage ont eu lieu. Deux personnes sont décédées jeudi soir à la suite d'une collision entre un véhicule et un train sur un passage à niveau à Brye (Fleurus, Hainaut). Les deux passagers du véhicule ont été tués sur le coup. Le trafic ferroviaire de la ligne 140 entre Fleurus et Ottignies avait été interrompu. (Belga)

