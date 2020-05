Vol habité SpaceX - Les deux astronautes transportés par SpaceX entrent dans l'ISS

Les deux astronautes américains de la Nasa Bob Behnken et Doug Hurley, les premiers à avoir été transportés par une société privée jusqu'à la station spatiale internationale, sont entrés dimanche comme prévu dans l'ISS.Après avoir décollé samedi à bord d'une fusée de SpaceX, leur capsule Crew Dragon s'est amarrée à la station sans encombre dimanche à 10H16 heure américaine (16H16 en Belgique), un peu en avance sur le timing prévu. Environ trois heures plus tard et après de nombreuses vérifications, l'écoutille a été ouverte, puis les deux meilleurs amis ont retrouvé les astronautes déjà présents à bord de l'ISS, leur compatriote américain Chris Cassidy et deux cosmonautes russes. (Belga)