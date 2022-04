Volet belge des attentats à Paris - Une peine de 4 ans de prison requise à l'encontre du "logeur" de Salah Abdeslam

La procureure fédérale a poursuivi son réquisitoire, vendredi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, dans le dossier "Paris bis", en requérant une peine de quatre ans de prison à l'encontre d'Abid Aberkane, le "logeur" de Salah Abdeslam, sans s'opposer à un sursis. Elle a également requis une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire à l'encontre du petit frère de Mohamed Abrini, Ibrahim, et une peine de 18 mois de prison avec sursis simple à l'encontre de Zakaria Jaffal.Abid Aberkane n'est pas "un vague cousin qui vient du néant", lorsque Salah Abdeslam le contacte le 15 mars 2016 à 21h05, après la fusillade de la rue du Dries à Forest, a déclaré la procureure. "Son nom apparaît dans le dossier bien avant. Il fait partie du relationnel très proche des auteurs directs des attentats à Paris", a-t-elle affirmé. Abid Aberkane, cousin de Brahim et Salah Abdeslam, avait accepté de cacher Salah et Sofien Ayari dans la cave de l'immeuble de sa mère, rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean, après que la police les ait débusqués rue du Dries à Forest le 15 mars 2016. Il leur avait ensuite apporté de quoi manger et des vêtements, mais il a aussi passé de nombreuses heures avec les deux fuyards dans cette cave, a rappelé la procureure, avant qu'ils ne soient arrêtés le 18 mars. Pour l'accusation, la version selon laquelle Aberkane a agi sous le coup de l'émotion en venant en aide à un membre de sa famille ne tient pas la route. Le dossier montre qu'il avait lui aussi "fait allégeance à Daesh" et qu'il "prêchait auprès de jeunes à la mosquée de la rue Ransfort à Molenbeek-Saint-Jean, réputée radicale". (Belga)

