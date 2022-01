Volley: le Serbe Nikola Grbic remplace Vital Heynen comme sélectionneur de la Pologne

Le Serbe Nikola Grbic a été nommé sélectionneur de l'équipe de Pologne de volley, double championne du monde (2014 et 2018), et succède au Belge Vital Heynen, a annoncé lundi la Fédération polonaise.Heynen était à la tête de la sélection depuis 2018, année lors de laquelle il a conduit la Pologne vers un deuxième titre mondial consécutif, mais il a échoué en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo face à la France. Ses joueurs n'ont pu faire mieux qu'une médaille de bronze à domicile au championnat d'Europe dans la foulée, comme en 2019. Champion olympique en tant que joueur (2000), Nikola Grbic est actuellement l'entraîneur de Pérouse où il dirige la star de l'équipe de Pologne Wilfredo Leon. L'ancien passeur a remporté l'an passé la Ligue des champions avec Kedzierzyn-Kozle, le club de Benjamin Toniutti et le premier à être sacré en C1 en Pologne depuis 1978. Sélectionneur de la Serbie de 2015 à 2019, il avait échoué à qualifier l'équipe nationale aux Jeux de Rio puis de Tokyo. (Belga)