Volvo lance son propre réseau de stations de recharge rapide

Volvo Cars souhaite disposer de 30 stations de recharge rapide en Belgique et au Luxembourg d'ici le milieu de l'année prochaine. Les automobilistes pourront y faire recharger leur véhicule à une haute puissance, allant jusqu'à 175 ou 200 kW, ce qui devrait leur permettre de parcourir 100 kilomètres supplémentaires après quelques minutes de recharge. Et après 40 minutes, la batterie est complètement rechargée.Les bornes de recharge seront installées sur des sites hébergeant un concessionnaire de la marque suédoise. Elles seront accessibles à toutes les voitures électriques mais les clients Volvo bénéficieront d'un tarif préférentiel. L'objectif est de fournir une électricité 100% verte. Le constructeur automobile sino-suédois a l'intention de ne produire plus que des modèles électriques d'ici 2030. (Belga)