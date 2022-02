VOO: du 1 Gbps partout à Bruxelles et dans un foyer sur deux en Wallonie d'ici fin 2023

VOO proposera son offre Gigaboost permettant des vitesses de connexion à Internet jusqu'à 1 GB par seconde (Gbps) sur l'ensemble du territoire bruxellois et dans la moitié des foyers wallons d'ici la fin 2023, affirme samedi son CEO Christopher Traggio. L'opérateur télécom, filiale de Nethys et sous filiale de l'intercommunale liégeoise Enodia, se dit prêt à accueillir son nouvel actionnaire majoritaire Orange dans une dynamique positive, initiée depuis l'arrivée à sa tête de ce Franco-Américain de 57 ans en août 2020.Après Liège, Wavre et Charleroi l'an dernier, le 'Giga' de VOO va être déployé dans les premières communes extra-urbaines: Jalhay, Incourt, Stree/Ampsin, Waremme/Latinne et Rouvreux. Une offre qui sera encore plus largement étendue dans les prochains mois pour aboutir à 100% de couverture à Bruxelles et 50% en Wallonie d'ici fin 2023, promet l'opérateur télécom liégeois. Au total, ce sont quelque 300 millions d'euros qui seront investis sur une période de six ans dans le déploiement de cette offre. Et rien que sur la période 2021-2022, VOO investira environ 180 millions d'euros dans son réseau, a souligné son CEO Christopher Traggio. Un réseau de plus en plus sollicité, avec une augmentation de 80% du trafic entre avant et après le 1er confinement dû au Covid et une moyenne de 55 TB de données par semaine qui y transitent. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.