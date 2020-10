Voo lance Zuny, une nouvelle offre 100% digitale pour la génération connectée

L'opérateur télécom Voo a lancé mardi Zuny, une offre 100% digitale, avec internet illimité et accès à une sélection de séries, pour la génération connectée. L'objectif est de prendre des parts de marché auprès de ces 'millenials' en tenant compte des évolutions du marché et de leurs nouveaux besoins.Zuny, qui s'inspire de l'offre Tadaam de Telenet, se compose de deux formules de base avec Internet illimité et accès à du contenu séries exclusif via l'application du même nom. La première revient à 39 euros par mois. La seconde, au prix de 57 euros, permettra à l'utilisateur d'y ajouter une option mobile, avec 16 GB de données et 300 SMS et minutes d'appel. Les séries proposées s'appuieront sur des catalogues exclusifs. D'abord les "Series by Be tv" avec des créations originales de Canal+ (Engrenages, Validé,...) ou des séries-événements comme The Walking Dead, Twilight Zone,... Mais aussi les formats courts de 'Blackpills'. Il est encore possible d'ajouter des options à ces deux offres, désactivables à tout moment via l'application Zuny. Par exemple, le foot belge (7 euros par mois), une sélection de chaînes TV généralistes (même prix, avec accès aux chaînes de RTL Belgium, à AB3 ou TF1... mais pas à celles de la RTBF) ou encore un supplément pour des appels et SMS illimités. Il est possible d'avoir jusqu'à deux flux en simultané et sur cinq appareils différents. La souscription se fait en ligne, avec un service clientèle uniquement joignable en ligne, via Facebook Messenger. Une installation du modem est tout de même nécessaire chez le client pour pouvoir profiter de la connexion à Internet. (Belga)