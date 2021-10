Vooruit veut interdire les trottinettes électriques aux moins de 16 ans

Le parti socialiste flamand Vooruit veut interdire les trottinettes électriques aux enfants de moins de 16 ans. Le député Joris Vandenbroucke soumet une proposition de loi à ce sujet, soutenu par l'institut de sécurité routière Vias.L'utilisation de trottinettes électriques (ou e-trottinettes) progresse sur la voie publique, particulièrement dans les grandes villes où plusieurs fournisseurs sont implantés. Mais ce phénomène engendre également un nombre croissant d'incidents: 50 accidents corporels avec une trottinette électrique en 2019 contre plus de 400 en 2020, selon les chiffres de l'institut Vias. Au total, 26 personnes ont été grièvement blessées et une est décédée. Le député Vooruit Joris Vandenbroucke plaide pour des règles plus claires concernant ces trottinettes électriques. La proposition de loi qu'il dépose veut fixer à 16 ans l'âge minimum pour l'utilisation de tous les appareils de locomotion motorisés d'une puissance de plus de 250W, à l'exception des fauteuils roulants électriques. Toutes les trottinettes électriques actuellement sur le marché sont couvertes par cette disposition, assure-t-il. La proposition de loi aligne les règles sur celles des vélos électriques, déjà interdits aux moins de 16 ans, car ces jeunes ne comprennent pas encore suffisamment le code de la route. Le député souhaite également interdire aux utilisateurs de ces appareils de locomotion motorisés (hormis les fauteuils roulants électriques) de circuler sur les trottoirs afin d'éviter les conflits avec les piétons. Vias indique soutenir cette proposition et plaider pour un changement de législation. Les enfants âgés de 10 à 16 ans ne sont pas encore en mesure d'évaluer correctement les risques dans la circulation et un âge minimal pour l'utilisation d'une trottinette électrique existe d'ailleurs dans d'autres pays européens (16 ans au Portugal et 18 ans en Italie par exemple), souligne l'institut. "Il n'est pas normal qu'un enfant de 12 ans puisse conduire un véhicule motorisé pouvant atteindre une vitesse de 25 km/h", ajoute-t-il. "Pour un cyclomoteur classe A atteignant la même vitesse maximale, un âge minimum de 16 ans est requis, ainsi qu'un casque, une assurance et un certificat d'immatriculation. Les roues d'une trottinette électrique sont, qui plus est, nettement plus petites que celles d'un cyclomoteur, ce qui peut plus facilement mener à la chute." (Belga)

