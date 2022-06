'Vrijheid', un nouveau parti pour les électeurs qui s'opposent aux mesures sanitaires

Un nouveau parti flamand, baptisé 'Vrijheid' (Liberté, ndlr), a été présenté ce jeudi dans le parc de Bruxelles, à l'ombre du parlement fédéral. Créé par Michael Verstraeten, avocat et fondateur de l'association Viruswaanzin (Folie virale, ndlr), il entend proposer une alternative aux électeurs mécontents qui ont perdu foi en la politique depuis la crise sanitaire.Centriste, le parti penche plutôt à droite en matière d'économie tout en développant un important volet social. Un "nouvel humanisme", a expliqué son fondateur. "Nous promouvons la vision libertaire d'un État qui fonctionne tout en étant le plus petit possible. Nous voulons également accorder une grande importance aux personnes dans leur globalité", a-t-il précisé. 'Vrijheid' espère avant tout rassembler tous ceux qui se sont opposés aux différentes mesures sanitaires prises pour lutter contre le covid et les détourner ainsi de la tentation du vote d'extrême droite, a encore indiqué Michael Verstraeten. Durant la crise, "nous avons demandé à tous les parlementaires de les rencontrer pour leur montrer ce qui n'allait pas. Personne ne nous a répondu, pas même le Vlaams Belang" qui s'est pourtant projeté comme un opposant aux décisions des autorités, a-t-il rappelé. "Les gens ne votent pas pour ce parti parce qu'il défend la scission de la Belgique, mais parce qu'il s'oppose aux mesures. Nous proposons désormais une alternative aux électeurs qui sont membres du Belang et qui ne s'y sentent pas à l'aise." (Belga)