VW Fun Cup - Balcaen, Glorieux et Talpe remportent les 8H Fun Cup de Francorchamps

Le trio Simon Balcaen/Jean Glorieux/Stefan Talpe a remporté dimanche les 8 Heures Fun Cup de Spa-Francorchamps, auxquelles ont pris part 112 voitures.Comme de coutume, cette épreuve qui fait office de répétition générale en vue des 25 Heures, attire aussi les concurrents du championnat français de la VW Fun Cup. De quoi offrir un plateau très fourni. Si l'équipage est composé de pilotes belges, c'est bien un concurrent évoluant en championnat de France qui s'est imposé ce dimanche avec le trio Simon Balcaen/Jean Glorieux/Stefan Talpe. Ils se sont imposés avec une minute d'avance sur Manu Nava/David Doutrepont/Anthony Rosa/Alexandre Charlier et la famille néerlandaise Alexander, Niek et Marnik Hommerson. Le top 5 a été complété par le trio belge Lorenzo Donniacuo/Kevin Caprasse/Emile De Dryver et les Français Philippe Thirion/Antoine Lacoste/Sébastien Morales qui ont terminé à un tour des vainqueurs. Présent au départ comme lors de la première course à Mettet, le président du MR Georges-Louis Bouchez a terminé à la 84e place. La prochaine course aura lieu le 6 juin sur le circuit hollandais de Zandvoort. (Belga)

