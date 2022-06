VW Fun Cup - Bollen, Kluyskens et De Dryver s'imposent au sprint à Magny-Cours

Cédric Bollen, Sébastien Kluyskens et Emile De Dryver (DRM Autographe) ont remporté au sprint les 8 Heures de Magny-Cours, en France, quatrième manche de la VW Fun Cup.La deuxième course hors des frontières belges de la saison aura accouché d'une superbe lutte en VW Fun Cup. Après une première moitié d'épreuve très disputée, l'équipage Bollen/Kluyskens/De Dryver s'était construit une solide avance en tête avant que les compteurs ne soient remis à zéro avec une neutralisation dans la dernière heure. Les 40 dernières minutes ont été un véritable sprint mais le trio a su garder la première place pour aller chercher sa deuxième victoire de la saison. Mais ça s'est joué à deux secondes par rapport à Guillaume Mondron/Simon Tourneur/Gilles Verleyen (Milo Tourneur) alors que Kévin Caprasse/Lorenzo Donniacuo/Timo Van Impe (Socardenne Milo) ont terminé 3e à quatre secondes à peine de la voiture de tête. Le top 5 a été complété par Mathieu Detry/Matts Breckpot/David Dermont (SP Consulting AC Motorsport) et Michaël, Camille et Louis Mazuin (Michaël Mazuin Sport). Place désormais à la manche phare de l'année avec les 25 Heures de Spa-Francorchamps qui auront lieu du 8 au 10 juillet. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.