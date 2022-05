VW Fun Cup - Donniacuo/Caprasse/Van Impe s'imposent aux 8h Fun Cup de Spa-Francorchamps

L'équipage Lorenzo Donniacuo/Kévin Caprasse/Timo Van Impe (#280 Socardenne by Milo) a remporté ce dimanche les 8 Heures Fun Cup de Spa-Francorchamps.Considérée comme une répétition générale avant les 25 Heures du mois de juillet, les 8 Heures Fun Cup de Spa-Francorchamps ont réuni pas moins de 110 voitures ce week-end. C'est le trio Donniacuo/Caprasse/Van Impe (#280 Socardenne by Milo) qui s'est imposé avec 137 tours couverts et une minute d'avance sur Cédric Bollen/Sébastien Kluyskens/Emile De Dryver (#477 DRM Autographe). Le podium a été complété par Michaël et Louis Mazuin (#486 Michaël Mazuin Sport), qui s'est aussi imposé dans le classement Fun. Dans les autres catégories, la classe Pure a été remportée par Jean-Luc Heymans/Nathan Brauns/Martin Businaro (#399 DRM Materne) alors que Norbert Camara/Marc-Olivier Van Oppens/Frédéric Taquet/Geoffrey Bara (#315 Fun 4 Racers by Comtoyou) se sont imposés en biplace. (Belga)

