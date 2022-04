VW Fun Cup - Kluyskens/Bollen/De Dryver remportent les 8H Fun Cup de Zandvoort

Les champions en titre Sébastien Kluyskens/Cédric Bollen/Émile De Dryver (#477 DRM Autographe) ont remporté ce dimanche les 8 Heures de Zandvoort, aux Pays-Bas, deuxième manche de la VW Fun Cup.La manche néerlandaise de la VW Fun Cup a été particulièrement disputée et finalement remportée par Kluyskens/Bollen/De Dryver avec 225 tours couvertes. Quatre voitures ont fini dans le tour du leader, avec une deuxième position pour Quentin Denis/Florian Van Dooren/Julien Schein (#199 DRM Credeco), à 35 secondes. Vainqueur de la première course à Mettet, le trio Simon Tourneur/Guillaume Mondron/Gilles Verleyen (#480 Milo Tourneur) a terminé sur la plus petite marche du podium, à 40 secondes des vainqueurs. La prochaine manche aura lieu le 15 mai à Spa-Francorchamps, pour une épreuve de 8 heures. (Belga)

