Wall Street sans direction malgré le recul du nombre de nouveaux chômeurs

Wall Street a terminé en ordre dispersé jeudi, digérant l'annonce d'une baisse des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis et regrettant le blocage au Congrès sur un nouveau plan de relance.Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a reculé de 0,29% à 27.896,72 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,27% à 11.042,50 points. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,20% à 3.373,43 points, échouant à dépasser son record de février. Les nouvelles inscriptions au chômage ont reculé la semaine dernière aux Etats-Unis, passant sous la barre du million pour la première fois depuis mars, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail. Quelque 963.000 personnes se sont inscrites au chômage aux Etats-Unis entre le 2 et le 8 août, en recul par rapport au 1,19 million de la semaine précédente. C'est également bien moins qu'attendu par les analystes, qui tablaient sur 1,15 million. Ces chiffres semblent confirmer la tendance globale à la baisse observée depuis avril, malgré une brève remontée des inscriptions au chômage fin juillet avec la flambée des contaminations au coronavirus aux Etats-Unis. Le niveau reste toutefois bien plus élevé que ceux observés avant la pandémie. Les acteurs du marché sont aussi restés attentifs aux négociations parlementaires autour des nouvelles mesures de relance pour aider les collectivités, les entreprises et les ménages américains, mais les discussions semblent faire du surplace. Face à l'absence d'avancées, Donald Trump a signé samedi dernier quatre décrets, sur un gel des charges salariales, une aide supplémentaire aux chômeurs, des protections contre les expulsions et un report du remboursement des emprunts étudiants. Ces mesures temporaires risquent toutefois d'être contestées en justice puisque c'est au Congrès que la Constitution américaine confère la plupart des décisions budgétaires du pays. Les investisseurs ont également été à l'affût jeudi de toute nouvelle au sujet d'un potentiel vaccin contre le coronavirus, susceptible de provoquer de vifs mouvements à Wall Street. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait à 0,7159% vers 20H20 GMT contre 0,6747% mercredi soir. (Belga)

