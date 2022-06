Wannes Van Laer termine 2e de la semaine de Kiel de voile en ILCA7

Wannes Van Laer a terminé 2e de la Semaine de Kiel de voile en classe ILCA7 (ex-Laser Standard) dimanche en Allemagne.L'Olympien a terminé l'un des plus importants rendez-vous de la saison pour les classes olympiques par une 4e place dans la course aux médailles pour totaliser 27 points, à cinq unités seulement du vainqueur finlandais Kaarle Tapper, 3e avant la dernière régate, et qui a dribblé tout le monde dimanche. Qualifié aussi pour cette course aux médailles, William De Smet, 5e dimanche, a reculé d'un rang pour ponctuer sa semaine en 5e position avec 43 points. En 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont pris la 5e place aussi de leur course aux médailles pour terminer également en 5e position au classement général final avec 63 points. La victoire est revenue aux Allemands Sophie Steinlein et Thomas Ploebel avec 25 unités. La course aux médailles rassemble les dix meilleurs du classement et les points y sont doublés. (Belga)