Wannes Van Laer toujours 28e après 6 régates en Laser Radial

Wannes Van Laer occupait la 28e position de la catégorie Laser Radial dans les épreuves de voile des Jeux Olympiques de Tokyo à l'issue de la 6e régate mardi qu'il a finie à la 31e place.Le skipper bruxellois avait terminé 14e de la 4e régate, la première de la journée, un peu plus tôt dans la matinée, signant là son meilleur résultat depuis le début de la compétition, puis la 28e place de la 5e régate. Le Chypriote Pavlos Knotades est en tête avec 18 points pour 27 à l'Australien Matt Wearn et 33 au Brésilien Robert Scheidt. Wannes Van Laer totalise 118 points. Deux nouvelles régates sont au programme mercredi. Dix régates sont au programme jusque vendredi, avant la course aux médailles de dimanche qui rassemble les dix meilleurs et où les points sont doublés. Wannes Van Laer dispute ses troisièmes Jeux. Il s'était classé 34e des Jeux de Londres en 2012 et 17e en 2016 à Rio. (Belga)

