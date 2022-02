Washington a reçu la réponse écrite de la Russie à ses propositions sur la sécurité

Les États-Unis ont annoncé avoir reçu jeudi la réponse écrite de la Russie à leurs propositions de négociations sur la sécurité en Europe pour désamorcer la crise autour de l'Ukraine.La réponse a été remise à l'ambassadeur des États-Unis en Russie John Sullivan à Moscou, a dit un haut responsable américain. Le département d'État avait encore réaffirmé mercredi que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken était prêt à rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov une fois que ce courrier aurait été reçu et analysé. Sergueï Lavrov a promis de rendre "public" le contenu de la lettre russe. Washington avait transmis ses propres propositions écrites le 26 janvier, mais elles rejetaient les principales exigences russes formulées dans des projets de traités présentés en décembre, dont la garantie formelle que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'Otan et un repli de certaines forces de l'Alliance stationnées aux portes de la Russie. Les États-Unis proposent en revanche des discussions sur le déploiement de missiles en Europe et sur des limitations mutuelles aux manœuvres militaires. Le courrier américain de janvier suggère la prise d'"engagements réciproques de la part des États-Unis et de la Russie de ne pas déployer des systèmes terrestres de lancement de missiles offensifs et des forces permanentes chargées de combattre sur le territoire ukrainien". Washington y propose aussi que Moscou inspecte certaines infrastructures militaires qui l'inquiètent en Europe. Les États-Unis se disent également prêts à discuter de l'"indivisibilité de la sécurité". Le Kremlin se fonde sur ce concept pour réclamer un recul de l'Otan de son voisinage, arguant que la sécurité des uns ne peut se faire aux dépens de celle d'autres, en dépit du droit de chaque État, et donc de l'Ukraine, à choisir ses alliances. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.