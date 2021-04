Washington annonce des sanctions contre la Russie et l'expulsion de dix diplomates

Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé jeudi une série de sanctions financières contre la Russie et l'expulsion de dix diplomates russes, en réponse à des cyberattaques et des ingérences dans l'élection présidentielle de 2020 attribuées à Moscou.Le président des Etats-Unis a signé un décret qui permettra de punir à nouveau la Russie, de manière à engendrer "des conséquences stratégiques et économiques", "si elle continue ou favorise une escalade de ses actions de déstabilisation internationale", a prévenu la Maison Blanche dans un communiqué. L'Otan s'est dit "solidaire" des sanctions américaines contre Moscou. (Belga)