Washington appelle à la diplomatie pour apaiser les tensions RDC-Rwanda

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a plaidé mercredi pour une solution diplomatique aux tensions croissantes entre la République démocratique du Congo, dont il accueillait le ministre des Affaires étrangères à Washington, et le Rwanda.Les Etats-Unis veulent soutenir "la paix et la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC, qui est confronté à certains défis", a-t-il déclaré à l'ouverture d'une réunion avec son homologue congolais Christophe Lutundula. "Nous voulons vraiment soutenir les importants efforts africains en cours", a-t-il ajouté. Il a notamment salué les discussions qui se sont tenues en avril entre le gouvernement congolais et des groupes rebelles à Nairobi, au Kenya, dans le cadre d'une nouvelle initiative pour tenter de mettre fin à plus d'un quart de siècle de violence. Le président de l'Angola Joao Lourenco joue aussi les médiateurs, et a affirmé mardi que Kinshasa avait accepté de libérer deux soldats rwandais accusés par l'armée congolaise d'être entrés sur son sol. La RDC et le Rwanda s'accusent mutuellement de soutien ou protection à des groupes rebelles adverses, et ces tensions sont récemment remontées d'un cran à la frontière entre les deux pays d'Afrique des Grands Lacs. Des centaines de personnes ont de nouveau manifesté contre le Rwanda mercredi en République démocratique du Congo, réclamant la rupture des liens avec Kigali. Christophe Lutundula, qui a remercié le gouvernement américain pour ses efforts, avait participé mardi à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lors de laquelle Washington avait exhorté à mieux protéger les civils et à rechercher "une solution diplomatique". (Belga)

