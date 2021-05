Washington demande à Israël des précisions sur la frappe contre des locaux de médias

Les Etats-Unis ont demandé à Israël de leur fournir des "précisions" sur la "justification" de la frappe qui a détruit samedi à Gaza un immeuble abritant des médias internationaux, a déclaré lundi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.Très prudent, il a affirmé ne pas avoir personnellement vu d'éventuelles informations partagées par les autorités israéliennes, et ne s'est donc pas prononcé sur la légitimité de la frappe. "Plus globlament, cela dit, et c'est vraiment crucial, Israël a une responsabilité particulière au sujet de la protection des civils pendant qu'il se défend, et cela inclut absolument les journalistes", a-t-il dit lors d'une visite à Copenhague. (Belga)