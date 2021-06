Washington détaille les pays bénéficiaires d'un don de 55 millions de doses de vaccin

Washington a donné lundi le détail des pays où seront envoyées environ 55 millions de ses doses de vaccin contre le Covid-19, constituant le gros d'un don de 80 millions de doses promises par l'exécutif américain d'ici la fin juin.Comme préalablement annoncé, 75% de ces doses (soit 41 millions) seront distribuées via le dispositif de partage Covax, mis en place pour assurer une distribution équitable des vaccins dans le monde. Dans ce cadre, 16 millions seront envoyées en Asie (Inde, Népal, Pakistan, Taïwan...), a détaillé la Maison Blanche dans un communiqué. Environ 14 millions de doses seront destinées à l'Amérique latine et les Caraïbes (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Haïti...). Et quelque 10 millions seront réservées à l'Afrique, à "des pays qui seront sélectionnés en partenariat avec l'Union africaine", selon Washington. Par ailleurs, les 25% restants (14 millions de doses) seront distribués à des pays constituant "des priorités régionales et d'autres bénéficiaires", comme l'Égypte, la Cisjordanie et Gaza, l'Ukraine, la Géorgie... L'exécutif n'a pas précisé de quels vaccins il s'agissait. Début juin, la Maison Blanche avait déjà donné le détail de la répartition des 25 premiers millions de doses. Le président américain Joe Biden a par ailleurs annoncé l'achat par les États-Unis de 500 millions de doses du vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, afin d'en faire don à d'autres pays dans le besoin d'ici juin 2022. "Nos objectifs sont d'améliorer la couverture vaccinale mondiale contre le Covid-19, de nous préparer à des poussées de l'épidémie et de donner la priorité aux professionnels de santé et aux autres populations vulnérables (...), et d'aider nos voisins et d'autres pays dans le besoin", a déclaré la Maison Blanche. "Comme nous l'avons déjà dit, les États-Unis n'utiliseront pas leurs vaccins pour s'assurer des faveurs de la part d'autres pays", a-t-elle ajouté. (Belga)

