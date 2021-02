Washington n'acceptera "jamais" l'annexion de la Crimée par la Russie, dit Biden

Le président américain Joe Biden a affirmé vendredi que son pays n'accepterait "jamais" l'annexion par la Russie de la péninsule de Crimée en Ukraine, dans un communiqué marquant les sept ans de cet évènement."Les Etats-Unis n'acceptent pas et n'accepteront jamais la prétendue annexion de la péninsule, et nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine contre les actions agressives de la Russie", a dit le démocrate. "Les Etats-Unis continuent de se tenir aux côtés de l'Ukraine et de ses alliés et partenaires aujourd'hui, comme ils l'ont fait depuis le début de ce conflit. En ce sombre anniversaire, nous réaffirmons une simple vérité: la Crimée est l'Ukraine", a-t-il ajouté. Le conflit entre les combattants soutenus par la Russie et les troupes ukrainiennes a fait plus de 13.000 morts depuis 2014, quand la Russie a annexé la Crimée et que des forces pro-russes dans l'est de l'Ukraine se sont rebellées contre Kiev. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.