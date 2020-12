Wavre Boxing Night - Femke Hermans championne d'Europe EBU des poids moyens

Femke Hermans a été sacrée championne d'Europe EBU des poids moyens (entre 72,574 et 76,203 kg) samedi soir au Fight Off Training Center de Wavre.Femke Hermans, 30 ans, a battu la Russe Luiza Davidova aux points pour s'emparer du titre, qui était vacant. Le pointage: Brahim Ait Aadi (Bel/juge-arbitre) 98-92, Christophe Hembert (Fra/juge) 98-92,Philippe Wouters (Bel/juge) 98-92. Il s'agit de la deuxième défaite, pour trois victoires, de la Moscovite. Cette ceinture EBU devrait ouvrir les portes d'un championnat du monde à la Brabançonne flamande de l'Elite Enghien, dont c'est la onzième victoire en quatorze combats, qui a déjà détenu des titres WBF (World Boxing Federation) et WBO (World Boxing Organization). (Belga)