Week-end compliqué pour De Wilde et Cordeel au Nürburgring

Les Belges Ugo De Wilde et Amaury Cordeel ont vécu un week-end compliqué au Nürburgring, en Allemagne, avec seulement une 9e place comme meilleur résultat pour Cordeel dans la Course 1.Les courses se suivent et se ressemblent pour les deux pilotes belges engagés en Formule Renault Eurocup. Ugo De Wilde et Amaury Cordeel ne garderont pas un souvenir impérissable de la troisième manche de la saison au Nürburgring, en Allemagne. Amaury Cordeel est celui qui s'en est le mieux sorti, en entrant dans les points lors de la Course 1 du samedi en terminant 9e. Il est de nouveau entré dans les points in extremis dans la Course 2 du dimanche, passant 10e dans le dernier tour. En proie à un bolide au comportement difficile, Ugo De Wilde a terminé à chaque fois à la 12e place et n'a donc pas marqué le moindre point. Victor Martins a réalisé un carton plein en remportant les deux courses du week-end. (Belga)