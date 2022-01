Week-end sans alcool au volant: de plus en plus de conducteurs sous influence de la drogue

La police a contrôlé plus de 22.000 conducteurs, dont 2,29% ont franchi la limite autorisée, lors du week-end sans alcool au volant qui s'est déroulé du vendredi 18h00 au lundi 06h00. "Ce n'est absolument pas un bon résultat. Ce chiffre reste beaucoup trop élevé", regrettent les forces de l'ordre.Par rapport à l'édition précédente de juin 2021, lors de laquelle 2,83% des conducteurs avaient été pris en infraction, on remarque une baisse. En revanche, en comparaison avec l'édition de janvier 2021, où 1,91% des conducteurs ont soufflé positif, on constate une augmentation, selon le bilan de la police. Le nombre de retraits de permis de conduire pour conduite sous influence de drogues (101), est quasi équivalent au nombre de retraits pour conduite sous influence de l'alcool (107). La police constate en effet que le rapport du nombre de positifs pour l'alcool et les drogues converge de plus en plus. "Dans un contexte où, malgré les mesures sanitaires, la conduite sous influence demeure une dure réalité. La lutte n'est absolument pas encore gagnée. Les services de police poursuivent leurs efforts et la conduite sous influence reste une des priorités majeures de la Police Intégrée. La conduite sous influence augmente considérablement la probabilité d'accident", conclut la police dans son bilan. (Belga)