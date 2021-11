West Ham choqué par les chants antisémites de supporters en route vers la Belgique

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre des supporters du club de football anglais West Ham entonnant une chanson antisémite dans un avion à destination de la Belgique. Le club se dit choqué et menace les fans impliqués d'une interdiction de stade."West Ham United est choqué par le contenu de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et condamne le comportement des personnes impliquées", a réagi un porte-parole du club. "Le club collabore avec la compagnie aérienne et les autorités compétentes pour identifier les concernés. Nous appliquons une tolérance zéro pour toute forme de discrimination. Toutes les personnes identifiées seront bannies du club indéfiniment." Les supporters de West Ham s'étaient rendus en Belgique pour le match d'Europa League face à Genk (2-2). (Belga)

