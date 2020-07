Western & Southern Open - Kim Clijsters reçoit une invitation

Kim Clijsters a reçu jeudi une invitation pour le Western & Southern Open de tennis (22-28 août), le tournoi WTA de Cincinnati délocalisé cette année à New York. David Goffin (ATP 10) et Elise Mertens (WTA 23) figurent dans la liste des engagés.Clijsters a remporté le tournoi de Cincinnati il y a dix ans. Jeudi, l'organisation a annoncé que Naomi Osaka (WTA 10), Sloane Stephens (WTA 37) et Venus Williams (WTA 67), trois anciennes lauréates en Grand Chelem, bénéficient également d'une wild card. Mercredi, les organisateurs avaient dévoilé les premiers noms. Seize joueurs du top-20 masculin ont confirmé leur participation, dont les trois premiers de la hiérarchie mondiale, le Serbe Novak Djokovic, l'Espagnol Rafael Nadal et l'Autrichien Dominic Thiem, mais aussi le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6), l'Allemand Alexander Zverev (ATP 7) ou encore l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8). L'an passé, Goffin avait atteint la finale, où il s'était incliné face à Medvedev. Chez les dames, la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 3), l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4), lauréate de l'Open d'Australie, la Canadienne Bianca Andreescu (WTA), victorieuse à l'US Open l'an passé, ou encore l'Américaine Serena Williams (WTA 9) sont annoncées. Les qualifications du Western & Southern Open sont prévues les 20 et 21 août, le tableau final doit commencer le 22. Après ce tournoi, l'US Open est programmé à partir du 31 août. (Belga)