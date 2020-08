William Balikwisha (Standard) absent trois à quatre mois

Le Standard sera privé de William Balikwisha pendant trois à quatre mois. Le milieu offensif des Rouches s'est occasionné une luxation de l'épaule gauche lors du match amical contre l'Union Saint-Gilloise dimanche dernier. Son indisponibilité est évaluée entre trois et quatre mois, a annoncé le club liégeois jeudi."Sachant que William a déjà eu également une luxation récidivante de l'épaule droite et que le traitement classique (renforcement) ne donne pas suffisamment de garantie, il a été décidé, en concertation avec le joueur, de planifier une intervention chirurgicale pour chaque épaule (le 27 août et le 9 septembre prochains). L'indisponibilité totale est évaluée entre 3 et 4 mois", précise le Standard sur son site internet. William Balikwisha, 21 ans, est revenu à Sclessin cet été après avoir été prêté au CS Bruges et au MVV Maastricht la saison dernière. (Belga)