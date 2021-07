Wimbledon - Elise Mertens en huitièmes de finale du double dames

Elise Mertens et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei se sont qualifiées pour les huitièmes de finale (3e tour) du double dames samedi au tournoi de tennis de Wimbledon, le 3e tournoi du Grand Chelem qui se déroule à Londres.Elise Mertens, 8e mondiale en double, et Hsieh Su-Wei, 5e mondiale en double, qui composent la 3e tête de série sur le gazon londonien ont éliminé la Japonaise Misaki Doi (WTA 83) et la Suisssesse Viktorija Golubic (WTA 66) en trois sets : 6-1, 5-7 et 6-0. La rencontre a duré 1 heure et 45 minutes. Mertens/Hsieh seront opposées pour une place en quarts de finale à la paire américaine Asia Muhammad (WTA 36)/Jessica Pegula (WTA 54), tête de série N.14, qui a battu le duo formé de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 43) et de la Japonaise Makoto Ninomiya (WTA 53) 6-4 et 6-4. Elise Mertens a remporté deux tournois du Grand Chelem en double : l'US Open 2019 et l'Open d'Australie cette année, à chaque fois avec Aryna Sabalenka. La Biélorusse ayant décidé de privilégier sa carrière en simple, la numéro un belge s'est par la suite associée à Hsieh Su-Wei, avec qui elle a atteint les 8e de finale à Roland-Garros. Hsieh Su-Wei est tenante du titre du double dames à Wimbledon. Elle s'était imposée sur le gazon londonien en 2019 en compagnie de la Tchèque Barbora Strycova. A noter que Hsieh Su-Wei et Barbora Strycova avaient éliminé Elise Mertens et Aryna Sabalenka en quarts de finale cette année-là. Le tournoi avait été annulé l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Hsieh Su-Wei a remporté deux autres titres du Grand Chelem en compagnie de la Chinoise Shuai Peng: Wimbledon en 2013 et Roland-Garros en 2014. (Belga)