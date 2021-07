Wimbledon - Elise Mertens en première rotation en double sur le Court N.1 vendredi

Elise Mertens et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, têtes de série N.3, disputeront leur demi-finale du double dames à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, en première rotation sur le Court N.1 vendredi à partir de 14h00 heure belge. Elles affrontent les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, têtes de série N.5.La journée de vendredi sera surtout marquée par les demi-finales messieurs sur le Court Central à partir de 14h30. Matteo Berrettini affrontera Hubert Hurkacz, tombeur de Roger Federer en quarts, en première rotation à partir de 14h30 heure belge. Ce sera ensuite au tour de Novak Djokovic de monter sur le court contre Denis Shapovalov. Chez les juniores, Sofia Costoulas disputera son quart de finale du double filles en troisième rotation sur le Court N.5. Avec la Finlandaise Linda Hietaranta, elle sera opposée à la Suissesse Chelsea Fontenel et l'Américaine Ashlyn Krueger. Le programme des principaux matches de vendredi Court central (à partir de 14h30 heure belge) Matteo Berrettini (Ita/N.7) - Hubert Hurkacz (Pol/N.14) Novak Djokovic (Ser/N.1) - Denis Shapovalov (Can/N.10) Court N.1 (première rotation) Elise Mertens/Su-Wei Hsieh (Bel/Taï/N.3) - Shuko Aoyama/Ena Shibahara (Jap/N.5) Court N.5 (à partir de 12h00 heure belge) (troisième rotation) Sofia Costoulas/Linda Hietaranta (Bel/Fin) - Chelsea Fontenel/Ashlyn Krueger (Sui/USA) (Belga)